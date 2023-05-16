سوناطراك تُموّن مركب البتروكيمياء “لوانهوا” في الصين بغاز البترول المسال

وقعت الشركة الوطنية للمحروقات “سوناطراك” والشركة الصينية “وانهوا كيميكال ” Wanhua Chemical اليوم الإثنين، عقدا لتموين مركب البتروكيمياء لوانهوا Wanhua بالصين بغاز البترول المسال.

وحسب بيان لسوناطراك، فإن العقد يتعلق بتموين منتظم للسوق الأسيوي بغاز البترول المسال الجزائري.

مما يمثل تحولا مهما بالنسبة للصادرات الجزائرية من غاز البترول المسال. ويسمح أيضا بإدراج مرجع سعر غاز البترول المسال الجزائري في أكبر سوق إقليمية في العالم.

كما تؤكد الشركتان، من خلال هذه الاتفاقية، رغبتهما في إقامة علاقة تجارية دائمة ومثمرة في مجال غاز البترول المسال. بشكل خاص والبتروكيماويات بشكل عام، حسب ذات المصدر.