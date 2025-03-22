سوناطراك تُنظم عملية ختان جماعي

أطلقت سوناطراك، عبر مختلف فروع مديرية الخدمات الاجتماعية التسعة، عملية ختان جماعي واسعة، استفاد منها أبناء عمال المجمع، إلى جانب الأطفال اليتامى وأبناء العائلات المعوزة.

وحسب بيان للمجمع، أشرف الرئيس المدير العام لسوناطراك، رشيد حشيشي، على هذه المبادرة. حيث شارك العائلات فرحة هذا الحدث التضامني خلال زيارته للمركز الطبي الاجتماعي “بن علي شريف” بالجزائر العاصمة.

أين اطّلع على مجريات هذه العملية التي سُخرت لها كافة الوسائل البشرية والمادية لضمان نجاحها.

وتأتي هذه المبادرة النبيلة تماشياً مع تقاليد الشهر الفضيل، حيث شملت العملية مئات الأطفال عبر مختلف مديريات الخدمات الاجتماعية عبر التراب الوطني.

وتم تجنيد طواقم طبية متخصصة من جراحين وممرضين، إضافة إلى أخصائيين نفسانيين، لضمان إجراء العمليات في أفضل الظروف.

كما تم بالمناسبة توفير ألبسة تقليدية للأطفال وتوزيع هدايا رمزية لإدخال البهجة إلى قلوبهم وقلوب عائلاتهم.

وتواصل سوناطراك تنفيذ برامجها الاجتماعية على مدار السنة. مما يعكس التزامها الراسخ بتجسيد مبادئ المسؤولية الاجتماعية وتعزيز قيم التضامن في مختلف أنحاء الوطن.