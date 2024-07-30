سوناطراك تُوقع إتفاقية مع شركة كندية

وقعت سوناطراك اليوم بمقر المديرية العامة للشركة، على مذكرة تفاهم واتفاقية السرية مع الشركة الكندية ستريم فلو إنداستريز ليميتد.

وحسب ببيان للشركة، سيسمح التوقيع على هذه المذكرة لكل من سوناطراك والشركة الكندية ستريم فلو إنداستريز ليميتد. بتأطير الأشغال المتعلقة بتقييم فرصة إنشاء شركة مختلطة تختص بتصنيع رؤوس الآبار. ورؤوس الإنتاج وملحقات المعدات الخاصة بإنتاج الغاز والبترول.

وتعد شركة ستريم فلو إنداستريز ليميتد، شركة معترف بها عالميًا، وتتمتع بقدرات تقنية وتكنولوجية كبيرة. فضلاً عن خبرتها في تصنيع وصيانة وتسويق مكونات رؤوس الآبار، ورؤوس الإنتاج وملحقاتها. بالإضافة إلى الخدمات ذات الصلة.

ويندرج توقيع هذه المذكرة في إطار استراتيجية سوناطراك الرامية إلى تعزيز التحكم في العمليات المتضمنة في مخططها التنموي. لاسيما من خلال إبرام شراكات ذات قيمة مضافة عالية. تهدف إلى تصنيع المعدات البترولية ذات التكنولوجيا العالية محليا. وتقديم الخدمات ذات الصلة، إلى جانب التكوين المتخصص ونقل المعارف والخبرة والتكنولوجيا.

وحضر توقيع الإتفاقية، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي. والرئيس المدير العام لشركة ستريم فلو إنداستريز ليميتد مارك ماكنيل.