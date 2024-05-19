سوناطراك تُوقع بروتوكول إتفاق مع شريكها الإيطالي إيني

وقعت اليوم كل من سوناطراك وشريكها الإيطالي إيني، بمقر المديرية العامة لسوناطراك، بروتوكول اتفاق يعبر عن رغبة الطرفين في تعزيز شراكاتهما القائمة وتوسيع تعاونهما.

وجاء ذلك من خلال الاتفاق على وضع برنامج جديد للبحث والاستغلال، بهدف تثمين إمكانات المحروقات بالمنطقة ذات الاهتمام التي تشمل الرقع التعاقدية بزمول الأكبر وغرد اللوح - سيف فاطمة وغرد مسعود شمال.

ويهدف بروتوكول الاتفاق هذا، والذي تم توقيعه بحضور رشيد حشيشي، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، إلى تحديد إطار التعاون بين الطرفين بهدف إبرام عقد أو عدة عقود في مجال المحروقات بخصوص المنطقة ذات الاهتمام، وذلك بموجب القانون رقم 19-13 المنظم للأنشطة المحروقات.

للتذكير، تستغل سوناطراك وشريكها إيني الرقع التعاقدية موضوع بروتوكول الاتفاق الموقع. في إطار عقود الشراكة الموقعة بموجب القانون رقم 86-14 و 05-07 المعدل والمتمم، المنظم لأنشطة المحروقات.