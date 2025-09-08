سوناطراك تُوقع 3 عقود مع مؤسسات جزائرية

قامت سوناطراك اليوم، بالتوقيع على ثلاثة عقود مع مؤسسات وطنية تخص إعادة تأهيل وتوسيع شبكة النقل عبر الأنابيب. في إطار تنفيذ سياستها الرامية إلى ترقية المحتوى المحلي وتعزيز الإدماج الوطني.

ووقعت سوناطراك العقد الأول، الممتد على 30 شهرا، مع تجمع مؤسسات يضم المؤسسة الوطنية للقنوات ومؤسسة كوسيدار للقنوات. من أجل إنجاز مشروع بصيغة الهندسة والإمداد والبناء يتعلق بتمديد أنبوب الغازGG1 بقطر 42 بوصة في شطره الممتد بين حاسي الرمل. محطة الضغط SC3 بمنطقة مجبارة (ولاية الجلفة) ومحطة الفصل بمجدل (ولاية المسيلة). PDE يندرج هذا المشروع المهيكل في إطار تأمين تزويد المنطقة الوسطى من البلاد بالغاز الطبيعي. كما يهدف المشروع أيضا إلى مطابقة وتأمين محطة الضغط SC3بمجبارة.

أما العقد الثاني الذي يمتد على مدى 30 شهرا، فقد تم توقيعه مع تجمع مؤسسات يضم الشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء والشركة الجزائرية لإنجاز المشاريع الصناعية. وهما فرعان تابعان لـسوناطراك. ويتعلق الأمر بعقد بصيغة الهندسة والإمداد والبناء يخص استبدال مقطع من أنبوب النفط الخام OH1 بقُطر30 بوصة. الرابط بين أوهانت ومدربة،(ولاية إيليزي)، بأنبوب مصنوع من الإيبوكسي المقوّى بالألياف الزجاجية.

وسيسمح إنجاز هذا المشروع بضمان إاستمرارية استغلال هذا الأنبوب لنقل النفط الخام من الحقول الواقعة في منطقة إن أمناس نحو مركز توزيع المحروقات السائلة بحوض الحمراء (ولاية ورقلة). كما تم توقيع عقد ثالث لمدة 15 شهرا مع الشركة الجزائرية مغرب بايب إندستريز. يتعلق بالتصنيع والتزويد بـ 163 كلم من الأنابيب المصنوعة من الإيبوكسي المقوّى بالألياف الزجاجية.

تجدر الإشارة إلى أن القيمة الإجمالية لهذه العقود الثلاثة تصل إلى ما يقارب 60 مليار دينار جزائري، وسيساهم تنفيذ هذه العقود في استحداث مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة على المستوى المحلي.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور