سوناطراك تُوقّع إتفاقية لتزويد التشيك بالغاز سنة إضافية

وقّعت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك إتفاقية لبيع وشراء الغاز الطبيعي مع الشركة التشيكية “ČEZ”. والتي تتعلق بتمديد العقد الحالي لتزويد جمهورية التشيك بالغاز الطبيعي.

وينص هذا الإتفاق على التموين بالغاز لفترة إضافية مدتها سنة واحدة ابتداء من 1 أكتوبر 2025، عبر الأنبوب الذي يربط الجزائر بإيطاليا. وبموجب هذا الإتفاق، ستعزز سوناطراك موقعها في السوق التشيكية. تزامنا مع استجابتها للطلب المتزايد على الغاز الطبيعي في السوق الأوروبية وخاصة أوروبا الوسطى.

وأوضحت سوناطراك في بيان لها، أن هذا التعاون لا يعزز حضور الجزائر على الساحة الطاقية الدولية فحسب. بل يعكس أيضاً التزامها بتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي الثنائي إلى مستويات أبعد.

