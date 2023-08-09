سوناطراك: جديد هام بشأن مسابقة التوظيف بولايتي أدرار وتيميمون

أعلنت شركة سوناطراك، أن قائمة الناجحين في مسابقة التوظيف المنظمة بولايتي أدرار وتيميمون في الفترة الممتدة من 07 إلى 13 جويلية 2023، قد تم نشرها على مستوى الوكالتين الولائيتين للتشغيل، فرعي أدرار وتيميمون، وكذا على مستوى صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بهما.

وحسب بيان سوناطراك، فإن مسابقة الانتقاء المنظمة في إطار تنفيذ مخطط التوظيف لسوناطراك لسنة 2023، شارك فيها 1322 مترشح مستدعى من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل عبر المنصة الرقمية OGC، وقد أفرزت المسابقة عن نجاح 266 مترشح من أصل 474 منصب مطلوب.

وأوضح المصدر نفسه، بأن المناصب المتبقية ستتم جدولتها ضمن حصص التوظيف القادمة لكل من ولايتي أدرار وتيميمون، من أجل سد احتياجات المؤسسة على مستوى منشآتها.

كما تمنت سوناطراك التوفيق للناجحين، داعية إياهم للتوجه إلى منشآت التعيين وفق القوائم المنشورة بوكالتي التشغيل لمباشرة عمليات التنصيب والشروع في العمل.

وجددت سوناطراك تجدد التزامها الكامل بضمان تكافؤ الفرص بين كل المترشحين، والشفافية في مسابقات التوظيف.

ومن جهتها، دعت مديرية الاتصال بسوناطراك لمتابعة مجريات هذه المسابقة المنظمة بولايتي أدرار و تيميمون عبر الرابط التالي : https://vu.fr/GCqZ

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