سوناطراك: “حصة الشركاء الأجانب لم تصل في أي حال من الأحوال 49 في المائة”

كشف مجمع سوناطراك، اليوم الإثنين، أن آليات التعاقد بين شركة سوناطراك و الشريك الأجنبي بخصوص تقاسم الإنتاج لا ترتبط بمعدل تمويل العمليات النفطية وحدها، بل يتم احتساب حصة الإنتاج المستحقة للشريك الأجنبي.

وأفاد مجمع سوناطراك ،عبر وثيقة له نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، أن العملية تتم بناء على استرجاع التكاليف المتكبدة وكذا منحه قسط من أرباح المشروع وفقا لعملية تأخذ بعين الاعتبار مستوى الإنتاج وسعر النفط.

وأوضح مجمع سوناطراك أن حصة الشريك الأجنبي تخضع سنويا لقاعدة 49 في المائة في إطار استرجاع تكاليف استثماراته وكذا الربح الناجم عنها.

حيث يتم تخصيص 51 في المائة من الإنتاج للطرف الجزائري.

وقال مجمع سوناطراك، إنه وفي حالة تجاوز حقوق الشريك الأجنبي نسبة 49 في المائة من الإنتاج يتم إرجاع الفرق بين حقوقه ذا الشريك ونسبة 49 في المائة من الإنتاج إلى السنوات التالية حتى يتم إزالة هذا الفرق.