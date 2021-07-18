سوناطراك: حكار يتفقد الوحدات الإنتاجية بالجنوب الغربي

قام الرئيس المدير العام لمؤسسة سوناطراك، توفيق حكار، رفقة وفد من الاطارات السامية للشركة بزيارة تفقدية للوحدات الإنتاجية بالجنوب الغربي.

وحسب بيان لمؤسسة سوناطراك، فقد استهل الزيارة بتفقد المركب الغازي “توات” واستمع لعرض تقييمي، قدمه مدير المركب سليمان بن معزو. حول أنشطة هذا المركب والتدابير المبرمجة لبلوغ طاقة الإنتاج التصميمية. المقدرة بـ 12 مليون متر مكعب في اليوم، شهر سبتمبر المقبل

وأَضاف البيان، أن الرئيس المدير العام قام كذلك بزيارة المركب الغازي “شمال رقان” حيث قدّم مديره محمد مختاري عرضا لنشاط وإنتاج هذا المركب الذي يبلغ 8 مليون متر مكعب في اليوم. وبرنامج الإستثمار المستقبلي للحفاظ على الطاقة الإنتاجية لهذا المركب. مضيفا أن الزيارة كانت مناسبة للتعرف عن قرب على العمال والإطارات المسيرة لهذه الوحدات الإنتاجية. خاصة أبناء المنطقة والإستماع لانشغالاتهم المهنية والإجتماعية