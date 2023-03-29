سوناطراك: حكار يستقبل المديرة العامة لمجمع “أنجي”

إستقبل الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار. المديرة العامة لمجمع “أنجي” (ENGIE) الفرنسي كاثرين ماكغريغور. حيث تطرق الطرفان لحالة العلاقات القائمة بين الشركتين وفرص تعزيزها.

وأوضح بيان لمجمع سوناطراك، أن اللقاء الذي جرى أمس الثلاثاء شكّل فرصة للطرفين لاستعراض حالة العلاقات القائمة بين مجمع سوناطراك وأنجي. وكذلك مناقشة العقود المبرمة التي تربطهما. كما تم مناقشة فرص تعزيز هذه العلاقة في المستقبل.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول تطور إسواق الغاز والطاقة بشكل عام والتحديات التي تواجه أسرة الطاقة العالمية اليوم.