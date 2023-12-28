سوناطراك.. خبر سار للطلبة الجامعيين !

زفّ مجمع سوناطراك، خبرا سارا للطلبة المتفوقين في جامعة هواري بومدين بباب الزوار في العاصمة. وأعلن الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، عن قرار هام للطلبة المتفوقين. حيث سيتم توظيف الأوائل من كل دفعة ومن كل التخصصات بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بداية من جوان المقبل.

وجاء قرار سونطراك، على هامش إحياء جامعة هواري بومدين، بباب الزوار في العاصمة، الذكرى الـ45 لرحيل الرئيس هواري بومدين.

وشاركت، أرملة الرئيس الراحل هواري بومدين، في الذكرى الـ45 لرحيله، والتي أحيتها جامعة هواري بومدين باب الزوار بالعاصمة.

وقالت أنيسة بومدين، إن الآن هناك أمل كبير في مستقبل الجزائر، وهذا بمشاهدة كل الشبان والأساتذة الذين تتوفر عليهم الجزائر. مشيرة إلى أن بمشاهدة هذا المنظر تكون قد تحققت أمنية المرحوم الرئيس الراحل هواري بومدين.

ومن جانبه، استذكر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أهم انجازات الرئيس الراحل التي مكنت الجزائريين. –مثلما قال—من “العيش في كنف المساواة من خلال تجسيد مبدأ الطابع الاجتماعي للدولة عبر عدة قرارات كمجانية التعليم والصحة”.

وأوضح أن الرئيس الراحل هواري بومدين كان له “دور دبلوماسي كبير سمح للجزائر بأن تحظى بسمعة كبيرة على الصعيدين القاري والدولي”.

في حين، اعتبر بدوره، مدير الجامعة، جمال الدين أكراتش، ذكرى رحيل الرئيس هواري بومدين “مناسبة لاستحضار اسهاماته الكبيرة. التي لا تزال تلهمنا إلى اليوم”. مستعرضا “نضاله من أجل تحرير الوطن إبان الثورة التحريرية. ودوره الكبير في إرساء دعائم الجزائر المستقلة بفضل انجازات عدة لا تزال شاهدة على حنكته وبصيرته”.

كما تطرق من جانبه، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم، إلى “مواقف الرئيس الراحل بومدين التي لا تزال تشكل أسس الدولة الجزائرية ومبادئها”.

وقد تم خلال التظاهرة عرض أشرطة لشهادات موجزة حول مشاريع كبرى جسدت رؤية الرئيس الراحل. منها تشييد جامعة العلوم والتكنولوجيا التي تحمل اسمه وكذا السد الأخضر.