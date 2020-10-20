سوناطراك: خسائر بقيمة 10 مليار دولار بسبب فيروس كورونا

تكبّد مجمع سوناطراك خسائر كبيرة تقدر بـ 10 مليار دولار إلى نهاية سبتمبر 2020 مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 بسبب فيروس كورونا

وفي حصيلة لوزارة الطاقة خلال اجتماع الوزير بالمدراء الولائيين، فقد سجل رقم أعمالها للتصدير إنخفاضا بنسبة 41 بالمائة.

وأضافت الحصيلة، أن مجمع سونلغاز سجل خسائر بقيمة 18.7 مليار دينار جزائري بسبب إنخفاض الإستهلاك.

جراء تراجع النشاط الإقتصادي وزيادة ديون الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز خلال نفس الفترة.

كما تأثرت شركة نفطال التي سجلت خسائر تقدر بنحو 41 مليار دينار خلال نفس فترة.

في ذات السياق سجل فرع سوناطراك المتخصص في النقل الجوي، طيران الطاسيلي، خسارة بـ 1.5 مليار دينار جزائري.

وقد واجهت شركات القطاع الطاقوي تباطؤا في النشاط الإقتصادي العالمي وتقليص عدد عمالها كجزء من الإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار الفيروس.

وقد تقرر إتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من هذه الأزمة الصحية والمالية، وتخفيض الميزانية الإستثمارية لمجمعي “سوناطراك سونلغاز” من أجل توفير مبلغ 150 مليار دينار.

وحسب وزارة الطاقة ، وفي إطار خارطة طريق تطوير القطاع، تم النظر أيضًا في إعادة تنظيم كل من سوناطراك و سونلغاز.

وذلك للسماح للشركتين بالتركيز على أعمالهما الأساسية، وتحديث أنظمة التسيير والمعلومات، وتحسين تكاليف الإستغلال والإستثمار.

أما الهدف الآخر المحدد هو تخفيض ميزانية التسيير للشركتين العموميتين بنسبة 17 بالمائة.

أي بمبلغ إجمالي قدره 182 مليار دينار جزائري، وفقا للأرقام التي قدمتها الوزارة.