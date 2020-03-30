سوناطراك.. خفض الميزانية السنوية لسنة 2020 بحوالي 50 بالمائة بسبب تداعيات كورونا

الوطني
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سوناطراك.. خفض الميزانية السنوية لسنة 2020 بحوالي 50 بالمائة بسبب تداعيات كورونا
بقلم فوزية مسعدي

قرر مجمع سوناطراك خفض ميزانيته السنوية للسنة الجارية بحوالي 50 بالمائة، بسبب تداعيات تفشي يفروس كورونا على أسواق النفط.

صرح المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، أمس الأحد نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، “إننا بصدد تقليص جميع النفقات التي لا تؤثر على مستوى الإنتاج المستقبلي ونهدف الى تأجيل بعض المشاريع و خفض تكاليف التشغيل بحوالي 30 بالمائة مما سيسمح لنا ببلوغ الهدف المرسوم وهو 7 مليارات دولار أي ما يعادل 50 بالمائة من ميزانية سوناطراك لهذه السنة”.

وأضاف حكار  بأن سوناطراك” شرعت فعليا في تنفيذ برنامج لخفض التكاليف لتحسين نتائج الشركة خلال العام الحالي و توفير الايرادات الجبائية للخزينة العمومية”.

وذلك ولمواجهة تداعيات هذه الأزمة المزدوجة في الطلب والعرض.


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