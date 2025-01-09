سوناطراك: دخول محطة تحلية مياه البحر “الرأس الأبيض” مرحلة التدفق التجريبي

دخلت اليوم الخميس، محطة تحلية مياه البحر “الرأس الأبيض” مرحلة التدفق التجريبي.

وأعلنت سوناطراك، اليوم، عن بدء مرحلة التدفق الأولي للمياه بمحطة تحلية مياه البحر الرأس الأبيض بولاية وهران. حيث تعتبر هذه المرحلة الخطوة الأولى لتشغيل المحطة ووضعها قيد التجريب التقني الشامل. تمهيدًا لتوجيه الكميات الأولى من المياه المحلاة إلى شبكة التوزيع.

كما ستسهم محطة الرأس الأبيض، عند وصولها إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة. في تعزيز قدرات التزويد بالمياه الصالحة للشرب لفائدة ساكنة ولاية وهران والولايات المجاورة على غرار سيدي بلعباس، معسكر، وعين تيموشنت. حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لهذه المحطة 300 ألف متر مكعب يوميًا. مما يمكّنها من تلبية احتياجات حوالي 3 ملايين مواطن.

وتشرف الشركة الجزائرية للطاقة، فرع مجمع سوناطراك، على هذا المشروع. وبإنجاز من الشركة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى والشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء. وهما كذلك فرعان لمجمع سوناطراك.

تندرج محطة الرأس الأبيض ضمن المشاريع الاستراتيجية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. في إطار البرنامج التكميلي لتعزيز الأمن المائي في الجزائر، حيث يشمل هذا البرنامج إنشاء خمس محطات رئيسية لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف متر مكعب يوميًا لكل محطة. ومن المنتظر أن تدخل هذه المحطات حيز الإنتاج بصفة تدريجية بداية سنة 2025.