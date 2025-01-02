سوناطراك: دخول محطة كودية الدراوش بالطارف مرحلة التدفق التجريبي

أعلن مجمع سوناطراك، في بيان له، عن بدء مرحلةالتدفق الأولي للمياه بمحطة تحلية مياه البحر “كودية الدراوش” بولاية الطارف. وهي الخطوة الأولى لتشغيل المحطة ووضعها قيد التجريب التقني الشامل، تمهيداللشروع في توزيع المياه المحلاة.

و جاء في البيان “تعلن سوناطراك عن بدء مرحلة التدفق الأولي للمياه بمحطة تحلية مياه البحر كودية الدراوش بولاية الطارف. وهي الخطوة الأولى لتشغيل المحطة. ووضعها قيد التجريب التقني الشامل، تمهيدا لتوجيه الكميات الأولى من المياه المحلاة إلى مرحلة التوزيع”.

و أوضح المجمع أن هذه الانطلاقة التجريبية جاءت عقب نجاح عملية الربط بالطاقة الكهربائية. من خلال تشغيل محطة الكهرباء الرئيسية الخاصة بالمحطة.

و في هذا الصدد، لفتت سوناطراك إلى أنه ببلوغها طاقتها الإنتاجية الكاملة. ستسهم محطة كودية الدراوش في تعزيز قدرات تزويد ولاية الطارف والمناطق المجاورة بالمياه الصالحة للشرب. بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ألف متر مكعب يوميا. مما يمكنها من توفير المياه الصالحة للشرب لفائدة 3 ملايين مواطن.

وذكر البيان أن مشروع محطة تحلية مياه البحر كودية الدراوش ينفذ تحت إشراف الشركة الجزائرية للطاقة, فرع مجمع سوناطراك. وبإنجاز الشركة الجزائرية للمشاريع الصناعية. وهي أيضا فرع من مجمع سوناطراك.

كما أبرز المجمع أن هذه “المحطة تندرج ضمن المشاريع الكبرى التي أقرها رئيس الجمهورية.عبد المجيد تبون, في إطار البرنامج التكميلي لتعزيز الأمن المائي في الجزائر.

حيث يشمل هذا البرنامج إنشاء خمس محطات رئيسية لتحلية مياه البحر. بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف متر مكعب يوميا لكل محطة. و من المنتظر أن تدخل هذه المحطات حيز الإنتاج خلال هذه السنة 2025”