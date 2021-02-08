سوناطراك: دخول مرحلة إستغلال مشروع تعزيز الضغط 3 لحقل حاسي الرمل

أعلنت مؤسسة سوناطراك دخول مرحلة استغلال مشروع تعزيز الضغط لحقل حاسي الرمل بمحطاته الثلاث جنوب، وسط وشمال .

وأضافت المؤسسة في بيان لها، أنه تم الإنتهاء من مرحلة إختبار دخول الخدمة للمحطة الأخيرة “شمال”.

وأوضح البيان، أنه تم إحترام الآجال التعاقدية للإنجاز، بالنوعية المطلوبة، بالرغم من إستمرار جائحة كوفيدـ19.

كما تم الشروع في مرحلة الإستغلال، بفضل إلتزام فريق المشروع بمساهمة الشركات الوطنية، شركة الأشغال البترولية الكبرى.

بالإضافة إلى الشركة الوطنية للأنابيب، الشركة الجزائرية لإنجاز المشاريع الصناعية وشركة كوسيدار انابيب.

وأضاف المصدر، أن هذا المشروع يهدف للحفاظ على مستوى إنتاج يقدر بـ 180 مليون متر مكعب في يوم.

بالإضافة إلى إسترجاع احتياطيات إضافية تقدر بـ 400 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

وسيمكن هذا الإنجاز مؤسسة سوناطراك من تعزيز قدراتها الإنتاجية الحالية للإستمرار في تلبية الإحتياجات المتزايدة لسوق الغاز الوطني.

ومكّن هذا المشروع، في مرحلة الإنجاز، من خلق أكثر من 10 آلاف منصب عمل غالبيتها لفائدة اليد العاملة الوطنية.