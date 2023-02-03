سوناطراك: رفع الإنتاج بالحقول النفطية بتوقرت إلى 60 ألف برميل يوميا هذه السنة

يعتزم مجمع “سوناطراك” رفع الإنتاج بالحقول النفطية لمنطقة توقرت من 45 ألف برميل يوميا حاليا إلى 80 ألف برميل يوميا بحلول عام 2026.

وقال الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار، خلال زيارة تفقد لعدة مشاريع تطويرية بتوقرت. أن القدرة الإنتاجية على مستوى المنطقة شهدت ارتفاعا بفضل العمليات المستمرة لحفر الابار منذ 2016. حيث انتقلت من 5 الاف برميل يوميا إلى 45 ألف برميل يوميا حاليا. بينما ينتظر بلوغها أكثر من 60 ألف برميل يوميا خلال السنة الجارية 2023 ثم 80 ألف برميل يوميا في حدود 2026.

وأشار حكار، إلى أن هذه المشاريع أنجزت من طرف شركات فرعية للمجمع العمومي. لاسيما الشركة الجزائرية لإنجاز المشاريع الصناعية. والمؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى. والشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء.

وأضاف الرئيس المدير العام لسوناطراك، خلال الزيارة، أنه يتم عبر منشات توقرت استغلال 40 بئر. كما سيتم ربط 22 بئرا إضافية بجميع مستلزماتها وتوفير أجهزة المراقبة عن بعد. للوصول إلى قدرة الإنتاج المستهدفة 80 ألف برميل في اليوم.

من جهة أخرى ألح حكار على أهمية استرجاع الغاز المصاحب على مستوى نقاط الإنتاج. مذكرا بالاستثمارات “المعتبرة” لسوناطرك في هذا المجال “للحفاظ على البيئة ولتثمين هذا الغاز الموجه للسوق الوطنية أو للتصدير خصوصا في وقت تشهد فيه الأسعار العالمية ارتفاعا محسوسا”.

كما تفقد حكار خلال نفس الزيارة، منشأة مجمع “بئر سبع”. في إطار شراكة بين سوناطراك وشركتين. فيتنامية وتايلاندية. حيث يتم معالجة 16500 برميل يوميا.

وخلال زيارته لذات المنشأة، أعلن حكار عن طموح المجمع لرفع قدرة الإنتاج لمجمع “بئر سبع” إلى ما يقارب 40 ألف برميل.

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