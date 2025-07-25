سوناطراك: رفع وتيرة إنتاج مصنع تحلية مياه البحر بالطارف

أعلنت شركة سوناطراك، عن استكمال المرحلة النهائية من رفع وتيرة الإنتاج بمصنع تحلية مياه البحر بكودية الدراوش، الواقع ببلدية بريحان، ولاية الطارف، وذلك في ظرف قياسي لم يتعدى 48 ساعة.

وحسب بيان للمؤسسة، يمثل هذا الإنجاز محطة مفصلية في مسار تطوير المشروع. حيث بلغ المصنع فعليا مرحلة الاستعداد الكامل نحو بلوغ طاقته الإنتاجية القصوى المقدرة بـ 300.000 متر مكعب يوميًا خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما من شأن هذه الزيادة في الإنتاج أن تعزز بشكل ملموس التموين المنتظم والدائم بالمياه لفائدة ولايتي الطارف وعنابة. بما يساهم في تحسين نوعية الخدمة العمومية وضمان استقرار التزود بهذه المادة الحيوية.

ويعد هذا المشروع الحيوي ركيزة استراتيجية ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تأمين موارد مائية مستدامة. إذ ينتظر أن يغطي حاجيات أكثر من 3 ملايين مواطن. تماشيا مع السياسات العمومية الهادفة إلى مجابهة تحديات ندرة المياه عبر حلول فعالة وطويلة الأمد.

وتجدد سوناطراك في هذا الإطار تأكيد التزامها الثابت بدعم المشاريع الكبرى ذات البعد الوطني. مع السهر على ضمان أعلى معايير الجودة، والسلامة، والاستدامة في كل مراحل الإنجاز والاستغلال.