سوناطراك: زيادة في صافي الربح بـ 20 بالمائة سنة 2024

حقّق مجمع سوناطراك ربحا صافيا بقيمة 812 مليار دج “حوالي 6 مليار دولار” في سنة 2024. ما يعادل زيادة نسبتها 20 % مقارنة بسنة 2023.

وحسبما ورد في التقرير السنوي لسنة 2024 لمجمع سوناطراك، فقد أشار أيضا إلى استقرار الإنتاج الأولي للمحروقات. حيث بقي مستقرا في سنة 2024 مقارنة بسنة 2023. أين بلغ حجمه 193,7 مليون طن مكافئ نفط” مقابل 193,8 مليون طن مكافئ نفط في سنة 2023. و 189,6 مليون طن مكافئ نفط سنة 2022 .

من جهة أخرى، أوضح مجمع سوناطراك أن السنة المالية 2024 تميزت بظرف “أقل ملاءمة” من سنة 2023. و يعود ذلك أساسا إلى انخفاض أسعار البترول و الغاز مقارنة بسنة 2023. مشيرا إلى “تحقيق أداءات عديدة سيما من خلال إنتاج قياسي للوقود. إنتاج 10,8 مليون طن من زيت الوقود و 3,7 مليون طن من البنزين”.

كما بلغ إجمالي استثمارات سوناطراك 835 مليار دج في سنة 2024 “6 مليار دولار”. أي بتسجيل زيادة قدرها 11% خصصت غالبيتها “79%” لتطوير نشاط الاستكشاف-الإنتاج.

و أضاف التقرير السنوي بخصوص نشاط البتروكمياء، أن مركبات البتروكمياء حققت “أداء ملحوظا” في سنة 2024. مشيرا إلى أن المركب البتروكيميائي CP2K بسكيكدة سجل سنة 2024 زيادة بنسبة 101% في إنتاج البولي إيثيلين عالي الكثافة. بينما زادت معالجة النفط الخام بنسبة 2% لتصل إلى 26,5 مليون طن من النفط المعالج.

وأمام التراجع العام في الأسواق النفطية و الغازية العالمية، أكد ذات المصدر. أن سوناطراك “أظهرت مرونة كبيرة و قدرة على التكيف حيث واصلت بكل إصرار استثماراتها المحددة في خطتها التنموية”.

و فيما يتعلق برقم الأعمال الخاص بالتصدير، فقد بلغ 6019 مليار دج “45 مليار دولار” في سنة 2024. فيما كان إجمالي رقم الأعمال يقدر ب 6523 مليار دج (-10%). بالإضافة كذلك إلى الجباية النفطية المدفوعة، فقد بلغت 3872 مليار دج السنة المنصرمة.

