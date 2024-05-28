سوناطراك: زيادة كميات الغاز الطبيعي الموجهة إلى سلوفينيا

أعلن مجمع سوناطراك، عن توقيع إتفاقية مع الشركة السلوفينية “جيوبلين”. سيتم بموجبها زيادة كميات الغاز الطبيعي التي يتم نقلها إلى سلوفينيا عبر خط أنبوب الغاز الذي يربط الجزائر بإيطاليا.

وحسب بيان لمجمع سوناطراك، فقد قامت بمقر رئاسة الجمهورية، بالتوقيع على إتفاقية مع الشركة السلوفينية “جيوبلين”. حيث جرت مراسم التوقيع تحت إشراف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وروبرت غولوب، الوزير الأول لجمهورية سلوفينيا.

وتتعلق هذه الإتفاقية، التي تم التفاوض بشأنها في إطار عقد لشراء وبيع الغاز الطبيعي يربط بين الشركتين. بزيادة كميات الغاز الطبيعي التي يتم نقلها إلى سلوفينيا عبر خط أنبوب الغاز الذي يربط الجزائر بإيطاليا. مبرزا أنها تشكل خطوة إضافية نحو تعزيز الروابط الطاقوية بين الجزائر وسلوفينيا.

كما أشار البيان، إلى أن سوناطراك تعزز بموجب هذه الإتفاقية موقعها في السوق السلوفينية. في ذات الوقت الذي تستجيب فيه للطلب المتزايد على الغاز الطبيعي في السوق الأوروبية. مشددا على أن هذا التعاون لا يعزز حضور الجزائر على الساحة الطاقوية الدولية. فحسب، بل يشهد أيضا على إلتزامها بتوسيع مواضيع التعاون الإقتصادي الثنائي إلى مستوى أكثر تقدما.