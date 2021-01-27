سوناطراك.. سنة 2021 ستشهد نموا في الانتاج والمبيعات

صرح الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار أن سنة 2021 ستشهد نموا في انتاج ومبيعات الشركة الوطنية للمحروقات.

وأكد حكار، أن سوناطراك ستستمر في “تلبية الحاجيات المتزايدة للسوق الوطنية والتي ستبلغ 70 مليون طن مقابل بترول ابتداء 2024.

وأضاف المتحدث أن برنامج الاستثمار الخماسي لسوناطراك سيرتفع إلى 40 مليار دولار، 51 بالمائة منها بالدينار الجزائري.

وتابع حجار،هذا البرنامج “يجسد تطبيق سياستنا المتمثلة بالترويج للمنتوج المحلي مع الارادة بالانخراط في مسعى يدمج المؤسسات الوطنية بانجاز مشاريعنا”.

وبخصوص وضعية المجمع خلال 2020، أوضح رئيس لمجمع أن صمود سوناطراك، سمح لها بمواجهة نتائج الأزمتين الصحية والأسواق البترولية والغازية.

كما تطرق ذات المسؤول الى بعث اهتمام الشركاء الأجانب بخصوص المجال المنجمي الجزائري من خلال تجسيد عدة اتفاقات ومذكرات.

إضافة إلى تجديد عقود الغاز المبرمة مع شركائنا الايطاليين والإسبان واصفا إياها بـ”مؤشرات ايجابية تفتح آفاقا واعدة”.