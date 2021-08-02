سوناطراك: شراكة بين المعهد الجزائري للبترول ومعهد البترول والغاز بالسنغال

تم بتاريخ 27 جويلية الجاري، توقيع اتفاقية تعاون في مجال التكوين بين كل من المعهد الجزائري للبترول والمعهد الوطني للبترول والغاز بالسنغال، وذلك بمقر المعهد الجزائري ببومرداس، بحضور سفير السنغال بالجزائر.

وحسب بيان لشركة سوناطراك، جاءت هذه الاتفاقية تتويجا لمناقشات بين المعهد الجزائري للبترول والطرف السنغالي، عقب زيارة السفير بتاريخ 27 ماي 2021، تلتها مناقشات مع المعهد الوطني للبترول والغاز بالسنغال، بغرض إقامة شراكة في مجال التكوين والمساهمة في عملية تطوير المعهد الوطني للبترول والغاز بالسنغال.

ويتعلق التعاون بإنجاز وتطوير برامج التكوين وكذا التبادل في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

واتفق الطرفان، انطلاقا من قناعتهما بنجاح هذه الشراكة المؤسسة على الصدق والمصالح المتبادلة، على تجسيد الأعمال المتفق عليها في أقرب الآجال.