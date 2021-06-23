سوناطراك: عدم إطلاق أي مشروع قبل تقييم تأثيراته على البيئة

كشف مجمّع سوناطراك، أنه يسعى من أجل بلوغ أفضل المعايير وتحقيق أحسن الأداءات. نظرا لمكانتها ودورها الفعال وكذا الأهداف الإستراتيجية المسطرة في المجال الطاقوي.

وحسب بيان للمجمع حول سياسة الصحة والسلامة وحماية البيئة، أن سوناطراك تسعى إلى تحقيق التميز لخلق قيمة مضافة. وبغرض دعم هذه الرؤية تعتمد على 3 عناصر تتمثل في المورد البشري، الإتصال والشفافية. مضيفة أنها تعطي الأولوية لصحة وسلامة العمال وحماية البيئة. مع ضمان التحسين المستمر وإتباع طريقة وقائية بتطوير منظومات كشف الأخطار وتقييمها وتوفير الإجراءات الضرورية للحد من التأثيرات.

كما تسعى سوناطراك إلى ضمان أمن منشآتها والسهر على توفير منظومات التحكم والسيطرة على الأخطار. وكذا تطوير القيادة وإلتزام جميع مسيّريها بتحسين أدائها في مجال الصحة والسلامة وحماية البيئة. بالإضافة إلى إشراك جميع العمال من أجل تحكم أمثل في الأخطار . ومراعاة مختلف المتطلبات القانونية والتنظيمية في مجال الصحة والسلامة وحماية البيئة. ناهيك عن تحسين خطط الطوارئ وتوفير الوسائل والموارد اللازمة للتمكن من الإستجابة السريعة والفعالة.

وأضاف البيان، أن مجمع سوناطراك أكد على عدم إطلاق أي مشروع قبل تقييم تأثيراته على البيئة. ومدى تقبله إجتماعيا واتخاذ الإجراءات المناسبة على مدى نشاط هذا المشروع. من أجل تقليص التأثيرات السلبية على الصحة والسلامة والبيئة والوقاية منها وحماية السكان المجاورين لموقع المشروع. بالإضافة إلى إعتماد أفضل طرق التصنيع وتطبيق الإجراءات الملائمة لاستعمال واستغلال الموارد الطبيعية بشكل فعال ومتوازن. ناهيك عن توفير الموارد الضرورية والمناسبة لتنفيذ سياستها وتحقيق الأهداف في مجال الصحة والسلامة وحماية البيئة.