سوناطراك: عرض الحصيلة السنوية لـ 2022 والمصادقة عليها في الجمعية العامة 

عقدت سوناطراك اليوم جمعيتها العامة العادية برئاسة وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب لعرض الحصيلة السنوية لسنة 2022.

وحسب بيان سوناطراك حضر إجتماع الجمعية العامة وزير المالية لعزيز فايد، ومحافظ بنك الجزائر صالح الـديـن طالـب، وممثل رئاسة الجمهورية رفيق بوكلية حسن. بالإضافة إلى الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار.

خلال هذا الاجتماع السنوي تم عرض الحصيلة السنوية لسنة 2022 والمصادقة عليها.

حيث شملت هذه الحصيلة محاور نشاطات الاستكشاف والإنتاج والاستثمار وكذا التسويق. بالإضافة إلى مناقشة الحسابات الاجتماعية لشركة سوناطراك والحسابات المدمجة لمجمع سوناطراك.