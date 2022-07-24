سوناطراك.. عطب في أنبوب “ميدغاز” الذي يزود اسبانيا بالغاز

أعلن مجمع سوناطراك، اليوم الأحد، عن وقوع عطب على مستوى أنبوب “ميدغاز” الذي يزود اسبانيا بالغاز.

كما أوضحت سوناطراك، أن العطب في الأنبوب وقع في الجهة التابعة لاسبانيا، حيث يعمل الجانب الاسباني على اصلاحه.

وكانت سوناطراك قد قررت مراجعة اسعار الغاز مع جميع المتعاملين معها. وقالت سوناطراك إن هناك ارتفاع في احجام تصدير الغاز عبر خط الانابيب لايطاليا مقارنة باسبانيا.

وأضافت سوناطراك “لم يتم تحويل وجهة الغاز الجزائري المصدر الى بلد اخر. وان تم هذا فسوناطراك تملك كل الحق لاتخاذ الاجراءات اللازمة”.

من جانبه أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار العمل على تسريع الخطوات. لتشييد خط الغاز العابر للصحراء بين الجزائر والنيجر ونيجيريا.

وقال توفيق حكار”لا يمكن مقارنة مشروع خط الغاز العابر للصحراء بين الجزائر والنيجر ونيجيريا. مع مشروع أخر يجتاز أكثر من 12 دولة”.

وتابع توفيق حكار “مشروع خط الغاز العابر للصحراء مع 12 دولة ستكون التكلفة. وتسعيرة الغاز كبيرة وهذا ما يمنح الأفضلية للمشروع الجزائري”. كما توفيق حكار مداخيل بقيمة 54 مليار دولار نهاية 2022 .

وأكد السفير الجزائري لدى إيطاليا عبد الكريم طواهرية، سابقا، استعداد الجزائر لقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن إسبانيا إذا لم تحترم الأخيرة الاتفاقيات بينهما.

وفي هذا السياق، أوضح طواهرية في حوار مع وكالة “نوفا” الإيطالية: “إذا قررت إسبانيا إعادة تصدير الغاز الذي تشتريه من الجزائر إلى دول ثالثة، فقد توقف الجزائر بدورها الإمدادات إلى مدريد.”

وأضاف: “أصدرت الجزائر بيانا رسميا ذكرت فيه أنه إذا قامت إسبانيا بإعادة تصدير الغاز إلى دول أخرى، فلن تفي الجزائر بالتزاماتها، لأن إسبانيا ستكون أول من يختار عدم احترامها”.