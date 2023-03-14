سوناطراك.. عقد اتفاقية رعاية لبرنامج حافظ القرآن الصغير خلال رمضان

قام مجمع سوناطراك بأدرار بالتوقيع على اتفاقية رعاية برنامج الحافظ الصغير. الذي يهدف إلى تشجيع الناشئة على حفظ القرآن عن طريق تنظيم مسابقات تقام خلال رمضان عبر مساجد وزوايا ولاية أدرار.

كما تساهم في تمويل هذه الاتفاقية مؤسسات فرعية لسوناطراك بهدف رعاية نشاطات برنامج الحافظ الصغير. وتدعيم المدارس القرآنية والمساهمة في المحافظة على القيم الدينية لدى الناشئة.

في حين، أمضى الاتفاقية ممثلو المؤسسات الفرعية لسوناطراك مع والي ولاية أدرار. كما تمت مراسم التوقيع في أجواء جد مميزة طبعها حضور تلامذة المدارس القرآنية و الزوايا من حفظة القرآن.

وأشار مجمع سوناطراك، إلى أن مساهمته في هذه المبادرة تندرج ضمن تقاليدها الراسخة والمتجذرة لتشجيع المبادرات. التي تهدف الى المحافظة على أصالة المجتمع الجزائري وهويته الحضارية.

حكار يمضي على بيان سياسة الموارد البشرية

وأمضى الرئيس المدير العام توفيق حكار، الأحد الماضي على البيان العام لسياسة الموارد البشرية لسوناطراك.

وذلك خلال اللقاء الذي نظم بمقر المديرية العامة و الذي جمع الإطارات المسيرة.

وكذا المديرين المركزيين ومديري ورؤساء الدوائر مختلف هياكل نشاطات سوناطراك عبر الوطن.

وحسب بيان الشركة، فلقد حضر هذا اللقاء كل من حمو طواهرية الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيمياء.

والأمين العام بالنيابة للاتحاد العام للعمال الجزائريين وخلاف جرود الأمين العام للنقابة الوطنية للمجمع.

فيما تم مشاركة فعاليات اللقاء بالتوازي مع المديرية العامة ومختلف المنشآت.