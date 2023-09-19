سوناطراك.. عقد بـ 8 مليار دينار لربط وتشغيل 11 بئرا جديدة

وقعت اليون الثلاثاء، مجموعة تي أف تي المكونة من سوناطراك وشريكها “توتال انرجيز” من جهة والشركة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى من جهة أخرى. عقدا بصيغة هندسة – إمداد -بناء متعلقا بتمديد شبكة التجميع TFT II.

وحسب بيان لسوناطراك، فإن هذا العقد لربط وتشغيل أحد عشر (11) بئرا جديدة. بمركز المعالجة. المتواجد على مستوى حقل الغاز تي أف تي الواقع بحوض إليزي على بعد حوالي 400 كلم جنوب شرق حاسي مسعود.

مضيفا أن الخدمات الخاصة بهذا العقد، تشمل الدراسات الهندسية التفصيلية، واقتناء المعدات والأجهزة. وإنجاز شبكة التجميع وخطوط التدفق، وبناء التجهيزات السطحية للآبار المرتبطة بها.

كما تبلغ قيمة هذا العقد 8 مليار دينار ويرتقب استكمال الأشغال المتعلقة به في غضون 24 شهرا. مما سيسمح لمجموعة تي أف تي بتحقيق إنتاج من الغاز يبلغ حوالي 9 ملايين متر مكعب يوميا في مرحلة أولى، حسب ذات البيان.