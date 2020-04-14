سوناطراك: عقوبات تصل للطرد للموظفين الذين رفضوا الإلتحاق بمناصبهم

وجه مجمع سوناطراك، تعليمة بخصوص العمال الذين رفضوا العودة إلى العمل، بعد انتهاء فترة العطلة المبرمجة والعطلة الإسثتنائية التي منحت لهم.

وجاء في التعليمة، الموجهة لعمال الشركة بالجنوب، أن بعضهم رفض العودة لأماكن عملهم، لخلافة زملائهم، الذين مر على تواجدهم في مواقعهم أكثر من 7 و8 أسابيع.

وأضافت التعليمة، أن بعض العمال، قاموا بإغلاق هواتفهم، وعدم الإجابة على الرسائل الإلكترونية الموجهة لهم للإلتحاق بمناصبهم.

لذلك دعت الشركة، المسؤولين المباشرين، باتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة، التي تبدأ بخصم الراتب الشهري في الفترة المتغيب فيها، وتصل إلى الطرد وبدون أي تعويض.