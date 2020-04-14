سوناطراك: عقوبات تصل للطرد للموظفين الذين رفضوا الإلتحاق بمناصبهم

الوطني
  • -
  • 0
سوناطراك: عقوبات تصل للطرد للموظفين الذين رفضوا الإلتحاق بمناصبهم
بقلم نادية بن طاهر

وجه مجمع سوناطراك، تعليمة بخصوص العمال الذين رفضوا العودة إلى العمل، بعد انتهاء فترة العطلة المبرمجة والعطلة الإسثتنائية التي منحت لهم.

وجاء في التعليمة، الموجهة لعمال الشركة بالجنوب، أن بعضهم رفض العودة لأماكن عملهم، لخلافة زملائهم، الذين مر على تواجدهم في مواقعهم أكثر من 7 و8 أسابيع.

وأضافت التعليمة، أن بعض العمال، قاموا بإغلاق هواتفهم، وعدم الإجابة على الرسائل الإلكترونية الموجهة لهم للإلتحاق بمناصبهم.

لذلك دعت الشركة، المسؤولين المباشرين، باتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة، التي تبدأ بخصم الراتب الشهري في الفترة المتغيب فيها، وتصل إلى الطرد وبدون أي تعويض.

سوناطراك


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=805781

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com