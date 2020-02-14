سوناطراك.. عمال المصفاة البترولية بتيارت يطالبون بالتحويل أو التكفل بهم إجتماعيا

طالب عمال المصفاة البترولية بتيارت بالتحويل أو التكفل بهم إجتماعيا، بعد تثبيتهم بمناصبهم بأرزيو، وذلك بعد تجميد مشروع المصفاة.

تتواصل معاناة عدد كبير من عمال ولاية تيارت العاملين بمنطقة النشاط للتكرير والبتروكيمياء بأرزيو، نتيجة لغياب التكفل الاجتماعي بهم كباقي عمال شركة سوناطراك.

وأكد هؤلاء الذين أصبحوا يعرفون بمشكلة “مجموعة تيارت”، أن الأمر يعود إلى سنة 2015، أين تم توظيف ما يقارب 200 عامل وعاملة بين مهندسين وتقنيين، من أجل التحضير لإطلاق مشروع مصفاة تيارت.

وبعد فترة تربص دامت سنتين على مستوى مركب آرزيو، واجه العمال مشاكل كبيرة بعد تجميد مشروع المصفاة البترولية الواقع مقرها بمنطقة سيدي عابد بالسوقر.

مماجعل هؤلاء يدفعون ثمن هذا التأخير رغم الغلاف المالي الكبير المخصص لهذا المشروع الحيوي الذي كان يعتمد عليه في فتح مناصب شغل ناهيك عن دوره في اقتصاد بالولاية.

وتم تثبيت هؤلاء المتربصين في مناصب عملهم بالمنطقة الصناعية بأرزيو، كون جميع مصاريف الإيواء و الطعام و النقل على عاتقهم و أصبحت أجورهم الشهرية لا تكفي لذلك.

وأرغم هؤلاء على طلب التحوبل إلى بعض فروع شركة سوناطراك لولاية تيارت كمؤسسة نقل و توزيع البترول و الغاز بعين الذهب إلى غابة الانتهاء من مشروع المصفاة.

لكن بالرغم من الشكاوى و الإحتجاجات أمام ادارة مجمع “أفال” سوناطراك بوهران، إلا أن الأمر لم يلق استجابة من المسؤولين رغم الوعود حسب قولهم.

وطالبوا اليوم بضرورة التكفل بهم من حيث الإيواء و الإطعام كباقي عمال سوناطراك أو تحويلهم إلى فروع الشركة بتيارت أو غليزان.