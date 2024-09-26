سوناطراك..قافلة تضامنية للمتضررين من فيضانات بشار والنعامة

أطلقت سوناطراك، اليوم الخميس، بمقر القاعدة اللوجستية التابعة لها بواد السمار في العاصمة، قافلة تضامنية لدعم المتضررين من الفيضانات الأخيرة. التي مست ولايتي بشار والنعامة، والتي خلفت خسائر مادية معتبرة نتيجة السيول الجارفة. التي ألحقت أضرارا بالمنازل والبنى التحتية.

كما تضم قافلة سوناطراك 9 شاحنات مقطورة محملة بمعدات لدعم البنية التحتية التي تضررت عقب الأمطار الطوفانية الأخيرة. والتي تشمل مولدات كهربائية وعتاد التنظيف والتطهير وإزالة مخلفات الأمطار. بالإضافة إلى معدات الإضاءة وأثاث خاص بالمؤسسات التعليمية. حيث سيتم توجيه الشاحنات إلى ولايتي بشار والنعامة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية التضامنية تمت بالتعاون الوثيق مع السادة الولاة لبشار والنعامة.

وأشرف على الانطلاق الرسمي لهذه القافلة الإنسانية كل من الأمين العام لسوناطراك عبد القادر زروقي. والأمين العام للنقابة الوطنية للشركة خلاف جرود.

وتأتي هذه التبرعات التي جمعتها مختلف الهياكل التابعة للمجمع في إطار التزام سوناطراك المتواصل بتعزيز قيم التضامن الوطني والمسؤولية الاجتماعية بوصفها مؤسسة مواطنة.

وشهدت ولايتي النعامة وبشار كارثة طبيعية، بسبب التقلبات الجوية التي عرفتها العديد من ولايات الوطن. أين شهدت هاتين الولايتين فيضانات عارمة. خلفت أضرار كبيرة في الشوارع.

وأكد الوالي تكفل الدولة التام بالمتضررين كما وقف على بعض البيوت المتضررة للاطمئنان عليهم.

كما أكد والي النعامة على تعويض كل المتضررين سواء سكان الحي او الفلاحين والموالين والتجار.

واكد والي الولاية على التكفل التام بحي وسط المدينة وحي مولاي الهاشمي. بعد التقييم النهائي للأضرار التي خلفتها اجتياح الامطار والأتربة وحسب الأولوية.

وأشاد الوالى بالمجهودات المبدولة من طرف المواطنين وفعاليات المجتمع المدني و كذا المقاولات في عملية نظافة الحي من الرمال والاوحال.