سوناطراك..لقاء رفيع المستوى بين الجزائر وعمان

استقبل الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي وفدا رفيع المستوى للشركة العمانية أبراج لخدمات الطاقة، يقوده الرئيس المدير العام لهذه الشركة، سيف الحمحمي. وذلك بمقر المديرية العامة لمجمع سوناطراك. ولقد تم هذا اللقاء بحضور إطارات مسيرة من كلتا الشركتين.

ويندرج هذا اللقاء في إطار زيارة العمل التي يؤديها الوفد العماني إلى الجزائر بغرض دراسة أوجه تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم إبرامها بين الشركتين بتاريخ 24 أفريل 2024 في سلطنة عمان. حيث ستمتد هذه الزيارة من 07 جويلية 2024 إلى غاية 12 جويلية 2024.

ويجدر التنويه أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين لمتابعة تنفيذ هذه المذكرة، حيث ستلتئم هذه اللجنة للنظر في عدة محاور. أهمها العمليات التقنية (خدمات الآبار والحفر) وتحديد فرص التعاون إلى جانب التكوين المتخصص.

وستقوم اللجنة المشتركة -حسب بيان سوناطراك- بالتنقل إلى المنشآت الانتاجية التابعة لنشاط الاستكشاف والإنتاج بالمديرية الجهوية لحاسي مسعود. وكذلك إلى فروع المجمع بهذه الناحية والمتخصصة في أنشطة الخدمات النفطية. على غرار المؤسسة الوطنية لخدمات الآبار والمؤسسة الوطنية لأشغال الآبار والمؤسسة الوطنية للتنقيب. والمؤسسة الوطنية للجيوفيزياء والشركة الجزائرية لخدمات سوائل الحفر.

وفي الشق المتعلق بالتكوين المتخصص، ستتنقل هذه اللجنة إلى المعهد الجزائري للبترول وقسم المختبرات التابع لنشاط الاستكشاف. والإنتاج الكائنين ببومرداس، بالإضافة إلى أكاديمية سوناطراك للمناجمنت بوهران.

وفي ختام هذه الزيارة، سيجتمع أعضاء اللجنة المشتركة في ورشة عمل لتبادل الرؤى ومناقشة ورقة الطريق. وهذا لتنفيذ محاور مذكرة التفاهم التعاون المتفق عليها بين الطرفين.