سوناطراك.. لم نسجل أي خسائر بشرية أو مادية إثر حريق محطة الضخ للغاز بحاسي الرمل

أعلن مجمع سوناطراك، أن الحريق الذي نشب، بمحطة الضخ للغاز GR5 في حاسي الرمل لم يؤثر على استمرارية الاستغلال.

وأوضحت، سوناطراك، في بيان لها، أن الحريق تم السيطرة عليه دون تسجيل أية خسائر بشرية أو مادية.

وأشار المجمع، إلى أن “في مثل هذه الحالات، يتم تفعيل نظام الطوارئ المشترك بين جميع الوحدات المختصة لسوناطراك والحماية المدنية”.

وجاء في البيان، “إثر نشر معلومات غير دقيقة حول حريق بمنشأة في محطة الضخ للغاز GR5 التابعة لمنطقة حاسي الرمل”.

مضيفا “تعلم سوناطراك أن هذا الحريق نشب يوم 23 ماي على الساعة الواحدة و40 دقيقة، زوالا بمنشأة في حالة صيانة”.

تابعا “وتم السيطرة عليه في ظرف نصف ساعة بفضل التدخل السريع والمحكم لوحدات سوناطراك المدربة على مثل هذه الحالات”.