سوناطراك.. مؤسسة “ألجيريا فانتور” ستعطي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني

أكدت الشركة الوطنية للمحروقات “سوناطراك” على دور مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة “ألجيريا فانتور” في تطوير المؤسسات الناشئة.

واعتبرت، “سوناطراك” في منشور لها بصفحتها الرسمية على الفايسبوك، أن المشروع المنجز من طرف المجمع يعد نموذجا للمشاريع الابتكارية الحديثة.

واضاف بيان المجمع، أن “ألجيريا فانتور” ستساهم في إحداث القيمة المضافة للإقتصاد الوطني.

وأشرف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمس الثلاثاء، على التدشين الرسمي لمؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة “ألجيريا فانتور”.

وتتواجد المؤسسة بـ”دار-تاك” على مستوى حظيرة “دنيا بارك” في أولاد فايت بالجزائر العاصمة.

وجرى حفل تدشين المؤسسة بحضور عدة أعضاء من الحكومة وممثلي مؤسسات مالية وسوناطراك ومتعاملين اقتصاديين عموميين وخواص ومؤسسات ناشئة.