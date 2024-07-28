سوناطراك..محطة تحلية مياه البحر لعين تيموشنت تعود للخدمة

كشف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، اليوم الأحد، عن عودة محطة تحلية مياه البحر بعين تيموشنت للخدمة بنسبة 100 بالمائة.

وأكد حشيشي، أن دخول هذه المحطة التي تعرضت لحريق ضخم مؤخرا، كان في ظرف قياسي. وهذا بعد تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية لإستبدال الأجزاء المتضررة. بفضل فريق تقني جزائري متخصص.

وتزود محطة تحلية مياه البحر بعين تيموشنت، المنطقة بـ 200 ألف متر مكعب من المياه يوميا.