سوناطراك.. مديرية خاصة لمرافقة الشركات الناشئة وتبني المشاريع الناجحة

كشفت شركة سوناطراك عن استحداث مديرية خاصة لمرافقة الشركات الناشئة وتبني المشاريع الناجحة.

كشف الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، توفيق حكار، اليوم الإثنين، أنه “ستكون هناك مديرية تتكفل بالتواصل مع الشركات الناشئة وسنتبنى مشاريعها إن نجحت”.

أوضح القائم الأول على مجمع سوناطراك أن “70 بالمائة من حاجيات سوناطراك في مجال الخدمات تنجزه شركات محلية”.

وأشار حكار في ذات السياق أنه ومن ناحية الدراسات فإن “52 بالمائة من الدراسات التي تقوم بها الشركة يتم انجازها من طرف الشركات المحلية”.

كما أوضح حكار أنه ومن “ناحية المعدات والإنجاز فالنسبة تبقى ضعيفة”.

حيث وحسب قول حكار فإن “42 بالمائة فقط يتم انجازها من قبل الشركات المحلية”.