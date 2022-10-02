سوناطراك: مركز البيانات للمجمع يحصل على شهادة تصنيف عالمية

تحصل مركز البيانات Data Center الرئيسي لمجمع سوناطراك على شهادة تصنيف “ Uptime Tier 3 Design “ العالمية. و هو أول مركز بيانات يعتمد في الجزائر.

وحسب بيان لمجمع سوناطراك، فإن شهادة “Tier III من Uptime Institute” تسلّم بشكل خاص إلى مراكز البيانات التي تتوفر على المقاييس العالمية العالية. المتعلقة بتحسين آليات وعمليات الأمان والمرونة التي يتم تنفيذها داخل مراكز البيانات. فهي تهدف إلى ضمان توفر خدمة مراكز البيانات وجودتها وأمانها.

كما أشار البيان، إلى أنه وبعد الإنتهاء من مراحل التدقيق والتطوير من طرف المديرية المركزية للرقمنة ونظم المعلومات التابعة لمجمع سوناطراك. بالتعاون مع مؤسسة دعم وتطوير الرقمنة ( EADN ) تم تصنيف مركز البيانات لسوناطراك من طرف معهد “Uptime Institute”. ضمن أكثر مراكز البيانات في العالم أمانا ومرونة وفق أخر إصدار للمعهد.

كما أوضح المجمع، أن مركز البيانات لسوناطراك يتوفر على بنية تحتية جد حديثة و ذات كفاءة عالية مجهزة بخوادم موصولة بشبكة اللأنترت فائقة السرعة تضمن تخزين البيانات والتطبيقات ومعالجتها وتدفقها بكل سلاسة ويوفر بيئة آمنة تقلل من فرص حدوث الخروقات الأمنية للأنظمة المعلوماتية. كما إن التميز النوعي في أعمال هذا المركز الذي يستجيب للمعايير الدولية يتوافق مع رؤية سوناطراك الإستراتيجية. لإيواء بياناتها و تطبيقاتها كما يتوافق مع جهودها في تطوير برامج التحول الرقمي لمختلف أنشطتها.

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