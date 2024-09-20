سوناطراك مستعدة لاستئناف نشاطها بموريطانيا

أعلن الرئس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، من مدينة هيوستن الأمريكية. استعداد سوناطراك لاستئناف نشاطها بموريطانيا.

وعلى هامش مشاركته في مؤتمر “غازتيك” الدولي للطاقة بمدينة هيوستن الأمريكية، عقد حشيشي اجتماعاً رفيع المستوى مع المدير العام للشركة الموريطانية للمحروقات إسماعيل عبد الفتاح.

حيث كشف الرئيس المدير العام لسوناطراك خلال هذا اللقاء عن تطلعه لإعادة بعث مذكرة التفاهم التى تم توقيعها سنة 2023.

من جانبه، أعرب الطرف الموريطاني عن اهتمامه بالاستفادة من تجربة سوناطراك في مجال التكوين والتدريب وكذا التعاون التقني. وفي هذا الخصوص، أكد الرئيس المدير العام أن سوناطراك مستعدة لاستئناف نشاطاتها بموريطانيا في مجال الطاقة. مشيرا في السياق ذاته أنه سيتم تنظيم لقاء قريب بين الجانبين.

ويشارك حشيشي لليوم الثالث على التوالي في مؤتمر “غازتيك” الدولي للطاقة بمدينة هيوستن الأمريكية، قام حشيشي بتنظيم عدة جلسات عمل مع شركات أجنبية تنشط في قطاع الطاقة. على غرار شركة “ليند” غاز الألمانية المتخصصة في صناعة الهيليوم والغازات الصناعية. وكذا شركة “سولار تورباينز” الأمريكية المتخصصة في صناعة التوربينات.