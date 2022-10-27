سوناطراك: مشروعان نموذجيان لإنتاج الهيدروجين الأخضر قريبا

يعتزم مجمع سوناطراك إطلاق مشروعين نموذجين لإنتاج الهيدروجين الأخضر بجنوب البلاد في سنتي 2023 و2024.

وقال محمد بوتوشنت، إطار سامي بالمديرية المركزية للموارد الجديدة بمجمع سوناطراك. ممثل المجمع بصالون الطاقات المتجددة والنظيفة والتنمية المستدامة، على هامش الصالون الذي اختتمت فعاليته أمس الأربعاء بمركز الاتفاقيات محمد بن أحمد بوهران. أن الهدف الرئيسي من المشروعين النموذجيين هو تطوير الخبرة والتحكم التكنولوجي في مجمل سلسلة القيم للهيدروجين الأخضر. بدءا من الإنتاج والتخزين. بالإضافة كذلك إلى النقل إلى غاية التطبيقات.

و أشار بوتوشنت، إلى أن الهيدروجين الأخضر يحظى في هذه السنوات الأخيرة باهتمام على مستوى العالم. مبرزا أن مجمع سوناطراك ومن خلال المشروعين النموذجين يهدف إلى إختبار مختلف تكنولوجيات التحليل الكهربائي والتخزين والنقل.

كما أشار بوتوشنت إلى أن كل واحد من هذين المشروعين النموذجين سيسمح باكتساب تعلم تخصصي. مضيفا أن المشروعين تم تصميمهما بشكل تكاملي.

للإشارة فإن مجمع سوناطراك يعمل على الإنتقال الطاقوي من خلال تنويع مصادر الطاقة وتخفيض انبعاثات الكربون بنشاطاتها الرئيسية وأيضا من خلال إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة.

للتذكير شارك زهاء 50 عارضا في الطبعة الثانية عشر للصالون الدولي للطاقات المتجددة والطاقات النظيفة والتنمية المستدامة “ايرا” المنظمة على مدار ثلاثة أيام من طرف وكالة الاتصال “ميرياد”.

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