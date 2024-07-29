سوناطراك: مشروع نموذجي لغرس 10 ملايين شجيرة لإحتجاز الكربون

قال المدير المركزي للصحة والسلامة والبيئة بشركة سوناطراك عبد الكريم اوعمر. أن الشركة ستطلق بالشراكة مع المديرية العامة للغابات مشروعا نموذجيا يهدف إلى غرس 10 ملايين شجيرة. على مساحة تتراوح ما بين 10.000 هكتار و13.000 هكتار بهدف تقليص البصمة الكربونية.

وأوضح أوعمر على أمواج الإذاعة الوطنية، أن هذا المشروع النموذجي يندرج في إطار إستراتيجية سوناطراك المناخية التي تهدف إلى غرس أزيد من 420 مليون شجيرة. على مساحة 560 ألف هكتار بميزانية تقدر ب 1 مليار دولار.

وأضاف المسؤول أن المديرية العامة للغابات ستشرف على دراسة جدوى لتحديد أنواع الأشجار المناسبة واختيار مواقع الغرس في الأملاك الوطنية الغابية. مشيرا إلى أن جزءا من هذا المشروع النموذجي سيتم دمجه في برنامج إعادة بعث السد الأخضر. مؤكدا إلتزام سوناطراك بمكافحة التغير المناخي وفقا لالتزامات الجزائر الدولية. مشيرا إلى أن مشروع غرس أكثر من 400 مليون شجيرة من شأنه أيضا توفير مناصب شغل.

وحسب المتحدث، فإن هذا المشروع يكتسي بعدا بيئيا كونه يهدف إلى تقليص تأثير النشاطات الطاقوية على البيئة والإستفادة من الائتمان الكربوني المتوفر لدعم مثل هذه المبادرات. مضيفا أن سوناطراك تعتمد “حوكمة مناخية” ترتكز على ممارسات تسيير تهدف إلى الحد من تأثير نشاطاتها على المناخ والبيئة.