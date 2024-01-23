سوناطراك.. ملتقى أعمال مع شركات أمريكية نشطة في مجال الطاقة

نظم اليوم الاثنين، مجمع سوناطراك بالتعاون مع مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي (USABC)، ملتقى أعمال مع نحو عشرين رئيسًا لمؤسسات أمريكية تنشط بشكل خاص في مجال الطاقة.

كما أشرف على افتتاح هذا الملتقى كل من رشيد حشيشي، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك. وديفيد فيلهيلم، رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي.

وفي إطار فعاليات هذا الملتقى، تم عقد 3 اجتماعات موضوعاتية متزامنة. جرى فيها بحث فرص التعاون في مجمل سلسلة قيّم المحروقات. والخدمات البترولية والغازية، وكذا تطوير الطاقات المتجددة والهيدروجين.

وقد شكّل هذا الحدث فرصة لمجمع سوناطراك من أجل الترويج لجاذبية قطاع الطاقة في الجزائر. والتعريف بفرص الاستثمار المتاحة فيه، مع التركيز على دور الشراكة كحافز استراتيجي لمرافقة تطور المجمع.