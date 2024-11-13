 سوناطراك ممولا جديدا لفريق اتحاد الحراش

زفت إدارة فريق اتحاد الحراش، اليوم الأربعاء، أخبارا سارة لأنصار النادي، باعلان ابرمها عقد تمويل جديد.

ونشرت إدارة اتحاد الحراش، عبرصفحتها الرسمية على منصة “X”، بيان أكدت فيه ابرامها عقد تمويل مع مجمع سوناطراك.

كما أضاف مسؤولي النادي، بأن لاعبي الفريق سيدخلون بعلامة “سوناطراك”، انطلاقا من المباراة المقبلة للفريق، المقررة يوم السبت المقبل ضد اتحاد الشاوية.

وأكدت إدارة اتحاد الحراش، أنها ستواصل تحركاتها لإيجاد مصادر تمويل أخرى، ومداخيل إضافية، لإنعاش خزينة الفريق، ووضعه في أفضل الظروف من كل الجوانب.