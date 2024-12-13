سوناطراك مموّلاً لنادي شبيبة جيجل

أعلنت إدارة شبيبة جيجل، اليوم الجمعة، عن توقيعها عقد شراكة ورعاية، مع شركة “سوناطراك”.

وحسب بيان إدارة النادي الجيجلي، فإنه بموجب هذا العقد بين الطرفين، ستستفيد بموجبها الشبيبة بعقد تمويلي من طرف أكبر وأعرق مؤسسة بالجزائر وستكون متنفس للفريق لمواصلة مشوار البطولة والسعي لتحقيق الأهداف المرسومة على المدى القريب والمتوسط.

كما تقدمت إدارة شبيبة جيجل، برئاسة، أحمد بن ڨعود، بخالص تشكراتها لمؤسسة سوناطراك على هذه الثقة الموضوعة في إسم النادي.