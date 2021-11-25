سوناطراك مموّلا جديدا لاتحاد الأخضرية

وقّع اليوم الخميس فريق إتحاد الأخضرية عقدا جديدا مع المموّل “سوناطراك” لدعمه من الجانب المادي والرياضي عامة.

وشكّل التعاقد الحدث في مدينة الأخضرية، بالنظر إلى أن المموّل يعتبر الرقم واحد في الجزائر من الجانب الإقتصادي.

سيما وأن فرق كبيرة في البطولة الوطنية معتادة على تنشيط البطولات الإفريقية فشلت في ترسيم التعاقد مع الشركة في شاكلة شبيبة القبائل.

كما حدث الترسيم بحضور كل من ممثلي المدير العام للشركة ومسؤولين في المدينة على غرار رئيس الدائرة والسلطات الأمنية وإدارة النادي.