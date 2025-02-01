سوناطراك: نجاح أول عملية إنتاج للمياه المحلاة بمحطة الرأس الأبيض

أعلن مجمع سوناطراك، السبت، عن نجاح أول عملية إنتاج للمياه المحلاة من وحدة التناضح العكسي بمحطة تحلية مياه البحر الرأس الأبيض بولاية وهران، وذلك اليوم 1 فيفري 2025 في تمام الساعة الثالثة صباحًا، يُعد التناضح العكسي القلب النابض والوحدة الأساسية لعملية تحلية المياه.

وحسب بيان لسوناطراك، تندرج هذه الخطوة المهمة ضمن سلسلة التجارب التي بدأت بضخ المياه التجريبي يوم 9 جانفي 2025. لتتواصل عبر مختلف أقسام المحطة وصولًا إلى وحدات التناضح العكسي. ويُعد نجاح إنتاج المياه المحلاة الصالحة للشرب إنجازًا جوهريًا يمهّد للمرحلة النهائية المتمثلة في التوزيع المباشر للمواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن محطة الرأس الأبيض لتحلية مياه البحر في وهران، بقدرة إنتاجية تبلغ 300000 متر مكعب يوميًا. ستوفر المياه الصالحة للشرب لثلاثة ملايين مواطن. حيث يشرف على المشروع الشركة الجزائرية للطاقة، فرع مجمع سوناطراك، بينما تتولى الشركة الوطنية للبناء والهندسة. وهي أيضًا فرع من سوناطراك، تنفيذ الأشغال بمساعدة فنية من الشركة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى.

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