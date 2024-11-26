سوناطراك.. هذه الشُعب المطلوبة في مسابقة التوظيف

كشف مجمع سوناطراك، عن تفاصيل الشعب المهنية المطلوبة في المسابقة الوطنية المفتوحة لتوظيف جامعيين في المجالات التقنية لسوناطراك.

وتم فتح المسابقة لتوظيف خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس الأكاديمية لشغل مناصب مهندسين وتقنيين. بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتشغيل.

وأعلنت سوناطراك عن تفاصيل الشعب المهنية المطلوبة في هذه المسابقة والتي تشمل 19 شعبة وهي الحفر البترولي، والجيولوجيا، والجيوفيزياء، وإنتاج الآبار، والمكامن.

وشعب مخبر تحاليل المحروقات، والطاقات المتجددة، والهيدروجين، ونقل المحروقات، وهندسة الغاز، والآليات، والميكانيك الصناعية، والكهرباء الصناعية، والتكرير والبتروكيماويات، وتسويق المحروقات.

وكذا شعب الصحة والسلامة والبيئة، والاقتصاد البترولي، والذكاء الاصطناعي، والإعلام الآلي.

هذا وسيتم فتح باب التسجيل للمسابقة الوطنية لسوناطراك عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك على الرابط التالي:

https://nationalrecruit.sonatrach.dz

كما سيتم فتح التسجيلات ابتداءً من يوم الخميس 28 نوفمبر 2024 على الساعة الثامنة صباحا. لتستمر إلى غاية يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 على الساعة الثامنة مساء.