سوناطراك وإيني الإيطالية: توقيع مذكرة تفاهم لتدعيم الشراكة في حوض بركين

انعقد لقاء عمل اليوم الخميس، في العاصمة، بين المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكّار والمدير العام لإيني الإيطالية، كلوديو ديسكالزي.

وحسب بيان للمجمع، فقد تم خلال هذا اللقاء، التوقيع على مذكرة تفاهم، بين سوناطراك وإيني.

وتهدف هذه المذكرة، إلى رسم خارطة طريق تحدد الخطوات اللازم اتباعها لغاية إبرام عقد أو أكثر في مجال استكشاف وانتاج المحروقات في حوض بركين.

ويأتي ذلك، تحت غطاء الإطار القانوني والتنظيمي الجديد الذي يحكم أنشطة المحروقات.

وأكد كل من حكّار وديسكالزي التزامهما بتنفيذ برنامج طموح لتعزيز أنشطة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في حوض بركين، من خلال تحسين استغلال البنى التحتية الموجودة.

كما تمت مناقشة العديد من المحاور ذات الاهتمام المشترك خلال هذا الاجتماع، والتي تخص التكوين في مجال النفط والغاز، والبحث والتطوير، والطاقات الجديدة، والانتقال الطاقوي وكذلك حماية البيئة.

وفي نهاية الاجتماع،صرح المدير العام لسوناطراك قائلا : “علاقاتنا التقليدية والوطيدة مع شركة إيني ستتعزز حتما من خلال توقيع هذه الاتفاقية المهمة بالإضافة إلى وضع قيد الدراسة عدة محاور، منها على وجه الخصوص، التدريب والبحث والتطوير “.

من جانبه، سلط الرئيس المدير العام لشركة إيني الضوء على علاقات الشراكة المميزة والمتعددة الأبعاد التي تربط إيني بسوناطراك.

وأورد ديسكالزي: “يشهد توقيع الاتفاقية اليوم على التزام إيني وسوناطراك بتعزيز شراكتهما في الجزائر، من خلال استراتيجية مشتركة لتسريع تطوير وتنفيذ مختلف المشاريع “.

وعلى هامش هذا اللقاء، أعرب حكّار وديسكالزي عن امتنانهما لفرق الشركة الوطنية للأعمال البترولية الكبرى “ENGTP”، على إنجاز خط أنابيب يربط بين حقلي BRN وMLE بطول 180 كم، في وقت قياسي لا يتجاوز 12 شهرًا.

وتعد هذه الاشادة اعترافا بالمساهمة الفعالة لدور الشركات الجزائرية في مجال صناعة المحروقات في الجزائر، يضيف البيان.