سوناطراك وإيني توقعان ملحقا لعقد شراء وبيع الغاز الطبيعي

وقعت كل من شكرتي سوناطراك وإيني، اليوم الثلاثاء، على ملحق عقد شراء وبيع الغاز الطبيعي الموقع بين الشركتين سنة 1977.وحسب بيان لشركة سوناطراك، يحدد هذا الملحق لعقد بيع الغاز الطبيعي، الشروط التجارية التي تحدد كيفيات التموين خلال السنة الغازية 2021 – 2022 .

كما يوضح الملحق مبادئ إمداد إيني بكميات إضافية من الغاز من طرف سوناطراك لصالح السوق الإيطالية.ويؤكد هذا التعديل التزام الطرفين بتوطيد علاقاتهما القائمة ومواصلة شراكتهما التقليدية.مبرزين بذلك رغبتهما في تعزيز التعاون على المدى البعيد بين الشركتين.

وجاء توقيع هذا الملحق، على هامش اجتماع إدارة شركتي سوناطراك وإيني، على مستوى المديرية العامة لسوناطراك لمراجعة تقدم العمل المتعلق بمشاريع الاستكشاف والإنتاج.

وكذا المبادرات الجارية المتعلقة بالتكوين، التكرير الحيوي، والفرص المتاحة على المستوى الدولي ومشاريع الطاقة المتجددة.وإنشاء مخبر للطاقة الشمسية، والذي من المقرر تنفيذه في الثلاثي الأخير من العام الجاري 2021.