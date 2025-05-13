سوناطراك وجيوبلين السلوفينية توقعان على عقد بيع وشراء للغاز الطبيعي

قامت شركة سوناطراك، اليوم الثلاثاء، بمقر رئاسة جمهورية سلوفينيا، بالتوقيع على اتفاق مع الشركة السلوفينية جيوبلين.

وجرت مراسم التوقيع تحت إشراف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وروبرت غولوب، الوزير الأول السلوفيني.

ويتضمن هذا الاتفاق عقد بيع وشراء الغاز الطبيعي، ينص على نقل كميات من الغاز الطبيعي إلى سلوفينيا عبر أنبوب الغاز الذي يربط الجزائر بإيطاليا. ليشكّل هذا الاتفاق خطوة إضافية نحو تعزيز الروابط الطاقوية بين الجزائر وسلوفينيا.

كما يعكس هذا الاتفاق رغبة الطرفين في ترسيخ علاقاتهما من أجل تطوير فرص جديدة للشراكة في المستقبل.

وتجدر الإشارة إلى أنّ سوناطراك ستُعزّز، بموجب هذا الاتفاق، مكانتها في السوق السلوفينية. في الوقت ذاته الذي تستجيب فيه للطلب المتزايد على الغاز الطبيعي في السوق الأوروبية.

وستسهم هذه الشراكة، ليس فقط، في ترسيخ حضور الجزائر في الساحة الطاقوية الدولية. بل تترجم أيضًا التزام الجزائر بتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي الثنائي ورفعها إلى مستويات أعلى.