سوناطراك و“دي أن أو” النرويجية تبحثان تطوير الشراكة في مجال المحروقات

استقبل الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، اليوم الاثنين، بمقر المديرية العامة، المدير العام لشركة “دي أن أو” (DNO) النرويجية، كريستوفر سبنسر والوفد المرافق له. وبحث الطرفان سبل بعث وتطوير الشراكة في مجالات استكشاف وتطوير وإنتاج المحروقات بالجزائر.

وحسب بيان للمجمّع، أعرب وفد الشركة النرويجية، خلال هذه المحادثات، عن رغبته في إرساء علاقات تعاون وطيدة مع سوناطراك، كونها شريكا مهماً في نشاط المنبع على الصعيدين الوطني والإقليمي، وشركة موثوق بها في سلسلة قيمة المحروقات على الصعيد الدولي، يضيف البيان.

وذكر البيان أن شركة “دي أن أو” النرويجية تأسست عام 1971، وهي شركة مختصة في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز. تزاول أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وبحر الشمال وغرب أفريقيا، إذ تسعى إلى توسيع أنشطتها بالجزائر.