سوناطراك- وزارة الصحة: تنظيم قافلة طبية متعددة الاختصاصات

نظمت سوناطراك مع وزارة الصحة الوطنية قافلة طبية متعددة الاختصاصات على مستوى ولاية أدرار. في الفترة ما بين 21 إلى 26 ديسمبر 2022.

ويكمن الهدف منها مساعدة مرضى هذه الولاية على إجراء عمليات جراحية. وكذا إجراء فحوصات وتشخيصات طبية لفائدة الفئات المحتاجة للرعاية الصحية.

وشملت هذه القافلة مجموعة من الخدمات التي تغطي الرعاية العلاجية في الطب العام والمتخصص. حيث ضمت الفرق الطبية المشاركة في هذا العمل التطوعي الأطباء الأخصائيين والأساتذة في الطب من المستشفيات الجامعية. في مختلف التخصصات على غرار طب العيون والجراحة العامة وجراحة العظام والمفاصل. وأمراض الجهاز التنفسي وأمراض القلب والشرايين والأمراض الداخلية وطب الأطفال.

هذه القافلة الطبية ذات الطابع الإنساني، جابت المنشآت الصحية لبلديات ولاية أدرار. على غرار المؤسسة الاستشفائية العمومية إبن سينا والمؤسسة الاستشفائية بودرهومة. وكذا العيادات المتعددة الخدمات تيليلان والقصبة وأولاد إبراهيم.

ومكنت هذه القافلة الطبية من إجراء 17 عملية جراحية دقيقة. وكذا إجراء فحوصات وتشخيصات طبية في مختلف التخصصات لفائدة 520 من الساكنة المحلية.

وتسعى سوناطراك من خلال هذه المبادرة التضامنية إلى تعزيز دورها كمؤسسة ملتزمة بدورها الاجتماعي. في خدمة المجتمع وتساهم في مجهودات الدولة للتكفل الصحي لساكنة المناطق النائية.